Martedì 17 marzo alle 21, il Teatro Filodrammatici di Cremona proietterà il film La Sinfonia degli Alberi, che racconta le imprese di Gaspar Borchardt nel campo del suono. La serata offre l’opportunità di vedere il film dedicato alle sue esperienze e alle sue attività nel settore audio. La proiezione si terrà nel teatro cittadino, senza altri eventi collegati.

Martedì 17 marzo alle ore 21, il Teatro Filodrammatici ospiterà la proiezione del film La Sinfonia degli Alberi, incentrato sulle imprese di Gaspar Borchardt. L’iniziativa è curata dall’associazione Prysma Aps e prevede un incontro diretto con i realizzatori dell’opera e il protagonista stesso. Il regista Hans Lukas Hansen e lo sceneggiatore Christian Lysvag saranno presenti per dialogare con il pubblico dopo la visione, mentre Roberto Codazzi assumerà il ruolo di moderatore. L’evento si colloca nel cuore della tradizione cremonese, dove la ricerca del suono perfetto diventa un viaggio attraverso boschi silenziosi e mani esperte. Il legame tra bosco, legno e artefice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaspar Borchardt a Cremona: il film sul suono perfetto

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