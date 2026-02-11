Cime tempestose è il film perfetto per un’epoca che scambia il kitsch per modernità

Emerald Fennell ha appena presentato la sua versione di “Cime tempestose”, ma ancora non l’ha vista. La regista spiega che non si può fare un film fedele al romanzo di Brontë, solo una propria interpretazione. Per questo, ha insistito perché sulla locandina il titolo sia tra virgolette, anche se non è una regola fissa. La Fennell sembra avere le idee chiare: il suo film non ripercorre pedissequamente il libro, ma vuole offrire una lettura personale, anche se questo ha generato qualche malinteso

Non ho ancora visto il film da “Cime tempestose”, e la preposizione «da» è obbligatoria perché la regista dice che è impossibile fare un film che sia “Cime tempestose”, se ne può solo dare una propria lettura, e infatti lei ha preteso che sulla locandina la dicitura stia tra virgolette, il che forse imporrebbe a chi abbia norme redazionali per cui i titoli vanno tra virgolette, come Linkiesta, di scriverlo con doppie virgolette, ma sono abbastanza certa che Emerald Fennell non legga la stampa italiana quindi disubbidirò. Non l’ho ancora visto ma sono sicura sia una porcheria da quando ho visto il trailer in cui la sedicenne Catherine Earnshaw è interpretata da una quarantenne: Margot Robbie ha trentacinque anni, e sembra la madre dell’attore ventottenne che fa Heathcliff (non serve essere studiosi di Mike Nichols per sapere che non conta quanti anni abbiano davvero gli attori, ma come risultino sullo schermo: Anne Bancroft era credibile come suocera di Dustin Hoffman pur avendo solo sei anni più di lui). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

