tutti gli ex famosi di ambra angiolini da francesco renga a damiano michieletto

Ambra Angiolini ha frequentato diversi personaggi noti, tra cui cantanti e registi, che sono finiti sulle prime pagine dei tabloid. La causa di queste relazioni spesso è stata la voglia di condividere esperienze artistiche o di vita. Tra gli ex ci sono artisti come Francesco Renga e Damiano Michieletto, che hanno lasciato un segno nel suo passato. In alcuni casi, le storie sono durate anni, in altri solo qualche mese. Questi legami hanno sempre attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Ci sono volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport nostrano tra gli ex di Ambra Angiolini, con i quali ha conquistato le copertine dei giornali gossip. Stasera l’attrice sarà ospite della nuova puntata di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Era il 2003 quando la cronaca rosa si infiammava per la nascita della relazione tra Ambra e Francesco Renga. Il primo incontro risale a due anni prima, quando durante il Festival di Sanremo al quale il cantautore bresciano partecipava con Raccontami, veniva intervistato dalla Angiolini: “Eravamo due ragazzini, ma lei era già un’icona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini, il regista Damiano MichielettoDurante la Festa del Cinema di Roma 2024, Ambra Angiolini e Damiano Michieletto sono apparsi insieme sul red carpet del film Eterno Visionario, confermando la loro relazione.

Ambra Angiolini: “Francesco Renga è l’amore della mia vita”Ambra Angiolini ha dichiarato che Francesco Renga rappresenta l’amore della sua vita, nonostante la loro separazione.

