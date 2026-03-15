Il direttore sportivo ha definito la partita come inspiegabile e inqualificabile, sottolineando le difficoltà fisiche che durano ormai due mesi. Ha inoltre commentato che Rubinacci non si tocca, lasciando intendere una posizione ferma su alcuni aspetti della squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di analisi delle recenti prestazioni del team.

"Partita inspiegabile e inqualificabile". Inizia così l’analisi della partita da parte del direttore sportivo Domenico Fracchiolla, che poi spiega: "Siamo in difficoltà fisica, questo ormai da due mesi. Senza contare i tantissimi infortuni. Col Bari siamo usciti dalla partita già dopo il primo gol. Sono qui io a parlare - sottolinea Fracchiolla - perché leggo e vedo tante cose, ma bisogna essere obiettivi. In un mese abbiamo perso quattro giocatori fondamentali per infortunio: Sampirisi, Bozzolan, Paz e Rozzio. Siamo corti e giocano sempre gli stessi". Fracchiolla è un fiume in piena: "Rubinacci ha rianimato la squadra nella prima parte, ora è in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fracchiolla: "Rubinacci non si tocca"

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