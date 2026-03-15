Formazioni ufficiali Como Roma | le scelte di Fabregas e Gasperini

Alle 18, il stadio Sinigaglia ospiterà il match tra Como e Roma, valido per il 29° turno di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e includono le scelte di Cesc Fabregas per il Como e di Gian Piero Gasperini per la Roma. La partita rappresenta una delle sfide più importanti del fine settimana di campionato.

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