Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Guerra sfiora il pareggio

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 31ª giornata di Serie C, Forlì e Juventus Next Gen si sono affrontate in una partita che si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore dei locali. Durante l'incontro, Guerra ha avuto una buona occasione per pareggiare ma non è riuscito a segnare. La partita è stata seguita con attenzione, con momenti di pressione da entrambe le squadre.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 37? Occasione Guerra – Cudrig disegna una traiettoria interessante dalla destra, Guerra anticipa il diretto marcatore e calcia. In precario equilibrio, leggermente spinto alle spalle, manda sul fondo. Reazione Juve! 30? Licina in area – Pallone in profondità per il classe 2007, che prova a crearsi luce e spazio dentro l’area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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