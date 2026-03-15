Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Guerra sfiora il pareggio

Nella 31ª giornata di Serie C, Forlì e Juventus Next Gen si sono affrontate in una partita che si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore dei locali. Durante l'incontro, Guerra ha avuto una buona occasione per pareggiare ma non è riuscito a segnare. La partita è stata seguita con attenzione, con momenti di pressione da entrambe le squadre.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 37? Occasione Guerra – Cudrig disegna una traiettoria interessante dalla destra, Guerra anticipa il diretto marcatore e calcia. In precario equilibrio, leggermente spinto alle spalle, manda sul fondo. Reazione Juve! 30? Licina in area – Pallone in profondità per il classe 2007, che prova a crearsi luce e spazio dentro l’area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Guerra sfiora il pareggio Articoli correlati Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE: primo squillo di Cudrig, Cavallini sfiora il vantaggio!di Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Pontedera Juventus Next Gen 0-1 LIVE: Guerra sfiora il raddoppioKolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. Altri aggiornamenti su Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Forlì-Juventus Next Gen: i bianconeri torneranno alla vittoria? Formazioni ufficiali11:51 - Le formazioni ufficiali del match: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli (C), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A ... tuttojuve.com Diretta Juve Next Gen a Forlì: orario, formazioni e dove vederla in tv e streamingLa Juventus Next Gen torna in campo oggi alle 12:30 per il lunch match contro il Forlì, in una gara importante per la corsa ai playoff. I bianconeri arrivano dalla sconfitta contro la Vis Pesaro, un p ... msn.com È normale che adesso i punti abbiano un certo tipo di peso, nel senso che più vai avanti più in ogni gara diventa importante fare il massimo". La Juventus Next Gen scende in campo oggi alle 12:30 per affrontare il Forlì in una sfida che può dire tanto nella rinc facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com