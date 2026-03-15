Il Coordinamento Marche per la Palestina ha annunciato che domenica 22 marzo partirà dal porto di Ancona con una propria imbarcazione. La nave si dirigerà verso la Sicilia, prima tappa di un percorso che proseguirà in direzione di Gaza. A bordo ci saranno medici ed educatori, pronti a partecipare alla missione. La partenza è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Il Coordinamento Marche per la Palestina salperà domenica 22 marzo dal porto di Ancona con una propria imbarcazione diretta in Sicilia, prima tappa nella rotta diretta a Gaza. L’obiettivo è infatti raggiungere l’equipaggio umanitario Global Sumud Flotilla, che il 12 aprile partirà da Augusta, nel Catanese, insieme ad altre imbarcazioni da diversi porti europei. Sull’imbarcazione, una barca a vela di circa 16 metri, saliranno a bordo otto persone, tutte provenienti dalle Marche. Sarà la prima barca, insieme a quella che salperà dal porto di Livorno, a inaugurare la seconda spedizione marittima in solidarietà con la popolazione palestinese. A bordo verranno trasportati anche dei forni solari, ideati da un docente universitario, che permettono di cucinare in situazioni di emergenza e senza l’uso di bombole a gas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, atto secondo da Ancona. A bordo anche medici ed educatori

Articoli correlati

La Global Sumud Flotilla riparte da Ancona. A bordo medici, costruttori ed educatoriA chiederli, fa sapere il Coordinamento Marche per la Palestina, sono stati gli stessi abitanti di Gaza.

Social Housing a prezzi calmierati: la ricetta di Stefani per infermieri, medici ed educatori in VenetoCi sono professioni che hanno salari troppo bassi per le mansioni, che quindi non sono attrattive: l'obiettivo del governatore del Veneto è fornire...

Aggiornamenti e notizie su Flotilla atto secondo da Ancona A bordo...

Temi più discussi: Flotilla, atto secondo da Ancona. A bordo anche medici ed educatori; Proteste per la Flotilla, indagati a Parma due assessori e due consigliere del PD; Protesta per la Flotilla, 21 indagati: tra loro anche gli assessori De Vanna e Bonetti e due consigliere.

Flotilla, l'Arci risponde a Bernardini De Pace: «Nessun contributo da Hamas, da noi nessun atto di antisemitismo»«Caro sindaco Beppe Sala, Gentile avvocata Annamaria Bernardini De Pace, può essere legittimo non riconoscere un premio alla Flotilla ma per favore senza raccontar fandonie». Comincia così la lettera ... roma.corriere.it

Mo: Bonelli, 'da Israele atto di pirateria internazionale contro Flotilla'Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - Ieri con atto un atto di pirateria internazionale la Marina militare Israeliana ha attaccato la Flotilla violando il diritto internazionale per l'ennesima volta, lei è ... iltempo.it

ABBIAMO INCONTRATO THIAGO AVILA, MEMBRO DELLA INTERNATIONAL FREEDOM FLOTILLA E DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA, CHE HA UN MESSAGGIO PER TUTTE E TUTTI NOI! Il 14 marzo scendiamo in piazza per dire un grande No alla gu facebook

Parte una nuova Flotilla verso Cuba con il dream team Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Greta Thunberg ma arrivare in nave a Cuba è troppo scomodo così viaggeranno in aereo. Siamo oltre il ridicolo, più che una Flotilla è una gita a Cuba ma intanto continuano a x.com