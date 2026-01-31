Social Housing a prezzi calmierati | la ricetta di Stefani per infermieri medici ed educatori in Veneto

Alberto Stefani punta su un progetto di social housing a prezzi calmierati per attirare infermieri, medici ed educatori in Veneto. Il governatore vuole migliorare le condizioni di chi lavora nel settore sanitario e sociale, offrendo soluzioni abitative più accessibili. La proposta nasce dalla volontà di rendere più attrattive le professioni che, spesso, vengono penalizzate da salari troppo bassi. In questa fase, l’idea sta prendendo forma e potrebbe cambiare il modo di vivere e lavorare di molti professionisti in regione.

Agire sulla sanità passando per il sociale: è questa la ricetta di Alberto Stefani, governatore del Veneto insediatosi pochi mesi fa, che sta valutando l'ipotesi di un progetto di social housing per incentivare l'appetibilità di quelle professioni sacrificate da salari ancora troppo bassi. " Se non possiamo raddoppiargli lo stipendio, diamogli almeno la casa ", è il concetto espresso dal governatore per spiegare il progetto "Generazione Casa", il cui obiettivo è ambizioso ma necessario nel suo fine: offrire case a prezzi calmierati a infermieri, medici, operatori sanitari ed educatori, figure che rappresentano il motore dell'economia ma, soprattutto, del tessuto sociale regionale e italiano.

