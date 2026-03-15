In Brianza, l’80% delle famiglie ha accesso alla fibra ottica, con la provincia di Monza che si distingue per questa copertura superiore alla media nazionale del 77%. Tuttavia, 21 comuni della zona risultano ancora sprovvisti di questa connessione, lasciando alcune aree senza il servizio. La situazione evidenzia un divario tra le zone più avanzate e quelle ancora prive di copertura completa.

La provincia di Monza si colloca come territorio sovra-performante per la connettività, con l’80% delle famiglie raggiunte dalla fibra ottica, superando la media nazionale del 77%. Nonostante questi dati aggregati positivi, utenti della Brianza segnalano disservizi cronici come interruzioni e velocità insufficienti, spingendo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a chiarire i diritti dei consumatori. La risposta istituzionale non nega le criticità locali ma offre strumenti concreti per la tutela dell’utente, trasformando il malcontento sociale in opportunità di miglioramento del servizio. Il paradosso dei dati: copertura totale contro esperienza reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fibra in Brianza: 80% di copertura, ma 21 comuni ancora

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