Turkish Trio al Festival Intersezioni

Al Festival Intersezioni, un trio turco ha presentato un concerto che ha unito musica classica turca e occidentale. La formazione è composta da violoncello, pianoforte e kemence, uno strumento a corde della musica classica ottomana e turca. La performance ha mescolato stili e sonorità di due mondi musicali diversi, creando un’interpretazione unica. L’evento ha attirato un pubblico interessato alla fusione di tradizioni musicali.

Un'affascinante fusione di tradizioni musicali classiche turche e occidentali eseguite per violoncello, pianoforte e kemence, strumento a corde tipico della tradizione della musica classica ottomana e turca. Sono questi gli ingredienti principali del prossimo appuntamento di InterSezioni, il.