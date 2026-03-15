Ferragamo Pantalone | tra viscosa e lana vestibilità e cura

Un nuovo pantalone di Ferragamo combina tessuti di viscosa e lana, offrendo una vestibilità studiata e una cura particolare nei dettagli. La proposta si rivolge a chi cerca un capo versatile, adatto a diverse occasioni. Nel testo si menzionano anche i link di affiliazione, presenti per facilitare gli acquisti, con l’indicazione che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi.

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