Eventi di serie A e di serie B

Uno studio intitolato “Gli italiani e lo spirito Paralimpico” ha analizzato la partecipazione e l’atteggiamento degli italiani verso gli eventi sportivi di serie A e di serie B. Il rapporto si basa su dati raccolti prima di alcune competizioni recenti e si concentra sulle differenze di interesse e coinvolgimento tra le due categorie di eventi. I risultati mostrano come la percezione del pubblico si differenzi tra le due tipologie di partite.

Secondo uno studio intitolato “Gli italiani e lo spirito Paralimpico", e condotto prima dell’inizio delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quasi otto italiani su dieci individuano la stessa matrice valoriale e sportiva nelle due competizioni Olimpiche gemelle, Olimpiadi e Paralimpiadi. Non un evento percepito come "parallelo", dunque, ma protagonista inserito a pieno titolo nel medesimo orizzonte sportivo e simbolico. Peccato che al sentiment delle persone intervistate per questa ricerca non corrisponda un’adeguata copertura mediatica all’evento. Quindi o non è vero che agli italiani interessano (però stentiamo a crederlo) oppure è vero che a sponsor e media non fanno gioco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Articoli correlati Serie americane, serie inglesi, serie polacche, serie spagnoleDopo un inizio di inverno abbastanza deserto, con poche serie memorabili, la fine di febbraio e l’inizio di marzo ribollono di nuova serialità... Leggi anche: Tanti gli eventi in programma: libri, docufilm, copie anastatiche, podcast, serie tv, opere teatrali, concerti, tour ed eventi in tutta Italia. Primo appuntamento il 6 marzo 14. Simultaneità nei sistemi di riferimento inerziali Aggiornamenti e notizie su Eventi di serie A e di serie B Temi più discussi: I Top Events 2026 al secondo appuntamento al Biella Forum per il Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica; Attiva ora DAZN Full: tutti i dettagli del piano e il prezzo; Presentato l’impianto sportivo dedicato a Vincenzo D’Amico; Segui la 29ª giornata con ‘Il sabato della Serie A’. Eventi di serie A e di serie BNonostante le belle parole di inclusione, le Paralimpiadi hanno molta meno copertura mediatica (ma anche organizzativa) delle Olimpiadi ... ilgiorno.it Dal re di Giordania fino a Roma-Inter, Capitale blindata fino a sabato: come cambia la viabilitàMercoledì l'intervento di Meloni, poi il vertice della Fao e il big match di Serie A: tutti gli appuntamenti Giornate complicate, da mercoledì 15 ottobre e fino a sabato sera, a Roma per chi si sposta ... leggo.it EVENTO ++ L'appello della Lipu, che organizza eventi per cittadini e scuole. Una targa premia il Centro ippico che ospita numerosi nidi nelle sue scuderie facebook Una domenica PIENA di eventi da non perdere Tutto LIVE su @discoveryplusIT x.com