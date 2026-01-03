All'inizio del nuovo anno, è utile riflettere sugli sviluppi politici globali. In questo contesto, osserviamo come anche a Teheran, alcune forze di sinistra si schierino con attori controversi. Prevedere le evoluzioni delle prossime settimane ci permette di comprendere meglio le dinamiche internazionali, offrendo uno sguardo sobrio e accurato sui cambiamenti in atto e le possibili implicazioni future.

Ai primi dell’anno nuovo è tempo di previsioni e mi eserciterò dunque in questa nobile arte, cercando di immaginare che cosa succederà nelle prossime settimane. Non è improbabile che a giorni i settori più lucidi e responsabili della nostra gioventù scendano in piazza contro l’ennesima aggressione che l’entità sionista ha organizzato contro una nazione come l’Iran, così decisiva negli assetti del Global south. Infatti solo i perfidi agenti del Mossad possono avere scatenato la protesta dei rozzi commercianti del Grande Bazar di Teheran esageratamente irritati per un’inflazione tutto sommato sopportabile -solo al 48,5 per cento- e contestatori del loro governo perché gli ancora ricchi ricavi da petrolio invece che essere investiti in patria, continuano a finanziare tanti intrepidi combattenti per la libertà come gli Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza, gli ultimi seguaci alawiti di Bashar al Assad, i pasdaran ancora stanziati in Irak, gli Houthi yemeniti occhiuti sorveglianti (e punitori) delle schifose navi ebree e occidentali che vogliono attraversare il Mar Rosso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pure a Teheran la sinistra (senza vergogna) sta con i cattivi

Leggi anche: Sinistra Plurale attacca: "Un bilancio senza visione con la vergogna-tariffe"

Leggi anche: Si fatica pure con la Moldavia: la Nazionale è sempre senza qualità. Ma su una cosa ha ragione Gattuso: la vera “vergogna” sono gli Ultras dell’Italia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I video delle proteste a Teheran. La rabbia dei commercianti nei bazar della capitale iraniana contro l’inflazione ha contagiato al terzo giorno di manifestazioni anche gli universitari. Gli slogan “lunga vita allo scià”, “morte al dittatore” e “libertà” - facebook.com facebook