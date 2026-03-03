A Trigoria si sta analizzando con attenzione la situazione della squadra di Gasperini, concentrandosi su un calo di prestazioni e su un possibile deficit di personalità. La società e lo staff tecnico stanno monitorando i dati relativi alle partite recenti, cercando di individuare eventuali cause di questa fase complicata. La questione riguarda aspetti legati alla composizione del gruppo e all’approccio mentale della squadra.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Analisi del deficit di personalità: giallorossi beffati 7 volte su 9 nell'ultimo quarto d'ora. Ora il tour de force di marzo mette alla prova le rotazioni. Il quartier generale di Trigoria si interroga su una congiuntura statistica che inizia a delineare un contorno preoccupante. Nella serata di domenica, il tecnico Gian Piero Gasperini ha utilizzato un aggettivo che è risuonato come un monito tra le mura dello spogliatoio: «Passivi». Un termine che, oltre a descrivere un atteggiamento tattico, solleva il velo su un problema di personalità e d’ordine che sta condizionando il cammino dei giallorossi nei momenti cruciali dei big match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’enigma della gestione: la Roma di Gasperini e quel deficit di personalità

L’enigma Ferguson e i cocci di Trigoria: la Roma di Gasperini tra recuperi d’autore e nuove crepeLa Roma di Gian Piero Gasperini si proietta verso l’insidioso incrocio di campionato contro la Cremonese dovendo gestire un’infermeria a due facce,...

Torino-Roma, l’enigma Baroni: perché le squadre di Gasperini lo soffronoTorino-Roma di domani, domenica 18 gennaio (ore 18:00), è già il terzo incrocio stagionale tra i giallorossi e il Torino di Marco Baroni al “Grande...

Tutti gli aggiornamenti su Roma di Gasperini

Temi più discussi: Fantacalcio Roma, ansia Dybala: la complicata ‘gestione’ della Joya; Roma-Juve, Dybala tenta il recupero: rebus Joya per Gasperini; Serie A e analisi pre-partita: cosa osservare davvero; Cambio Campo - Demichelis: La Juve non ha alibi, ma contro la Roma non sarà decisiva. Celik in...

Roma-Juventus, Gasperini: Deprimerci? Siamo 4 punti avanti, prestazione superlativaLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Juventus, Gasperini: 'Deprimerci? Siamo 4 punti avanti, prestazione superlativa' ... sport.sky.it

Roma, amaro Gasperini: Eravamo a +7 sulla Juve...Dispiaciuti ma davanti restiamo noiIl tecnico della Roma ha parlato al termine del pareggio pirotecnico andato in scena all'Olimpico tra i giallorossi e la Juventus di Spalletti ... tuttosport.com

I complimenti di Gasperini all'approccio non bastano. Nel finale la Roma ha rovinato tutto per la paura di sentirsi superiore a una diretta concorrente - facebook.com facebook

Classe 2004, 21 anni Pisilli. Stasera giocherà dal 1' la sfida Champions tra #RomaJuve Spalletti lo ha fatto esordire in nazionale dopo aver parlato con De Rossi entusiasta di Pisilli. Spalletti ci ha creduto, come Gasperini che lo ha atteso e ora ha piena fiducia x.com