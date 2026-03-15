Eleonora la campionessa di Torino dedica una poesia a L' Eredità ma non basta | perde per la settima volta a La Ghigliottina

Eleonora, campionessa di Torino, ha partecipato per la 14esima volta a L’Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni, sperando di vincere. Durante la sua permanenza, ha dedicato una poesia a L’Eredità, ma non è riuscita a conquistare la vittoria e ha perso per la settima volta a La Ghigliottina. La sua presenza nel programma continua da quasi due settimane.

La concorrente ha lasciato sul piatto altri 23.750 euro ma potrà tornare stasera per difendere il titolo Neppure la 14esima serata a L'Eredità è stata fortunata per Eleonora. La campionessa di Torino, da quasi due settimane protagonista del preserale condotto da Marco Liorni, è nuovamente arrivata, per la settima volta a La Ghigliottina, con l'intento di conquistare l'agognata vittoria e il montepremi che meriterebbe anche solo per la costanza con cui ha raggiunto il traguardo del gioco finale. Eleonora, che nella vita fa la tutor e affianca gli studenti nel loro percorso di studi aiutandoli in materie ostiche come il latino e il greco, per ingraziarsi la dea bendata ha anche dedicato a L'Eredità una poesia e l'ha recitata in studio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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