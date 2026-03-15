Drogheda-Shamrock Rovers lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20:45 si gioca la partita tra Drogheda e Shamrock Rovers, nel settimo turno della Premier League irlandese. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si attendono quote e pronostici per questa sfida. I campioni uscenti dello Shamrock Rovers affrontano il Drogheda in una delle partite del campionato irlandese.

Turno numero 7 di premier league irlandese in cui i campioni uscenti dello Shamrock Rovers sono di scena sul campo del Drogheda. Non è stato l’inizio sperato per i claret and blue che hanno già perso 3 gare su 6 tutte consecutivamente, crollando al settimo posto in classifica. Difesa che è reduce dai 4 gol contro il St. Patricks e ha subito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 7 di premier league irlandese in cui i campioni uscenti dello Shamrock Rovers sono di scena sul campo del Drogheda. Una raccolta di contenuti su Drogheda Shamrock Rovers lunedì 16... Discussioni sull' argomento Campionato irlandese - Men Risultati di oggi - Calcio; Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Drogheda-Shamrock Rovers lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici; Drogheda-Shamrock Rovers lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici. Drogheda-Shamrock Rovers (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/QcEudYa #scommesse #pronostici x.com