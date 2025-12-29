Ancona e Ostia si affrontano in una sfida importante per la corsa alla promozione. Nonostante le dichiarazioni del mister dell’Ancona, Agenore Maurizi, che minimizza il carattere decisivo dell’incontro, questa partita potrebbe rappresentare un momento chiave nella stagione. La sfida si svolge al Lido di Ostia, e il risultato potrebbe influire in modo significativo sulle ambizioni di entrambe le squadre.

Non ce ne voglia il mister dell’ Ancona Agenore Maurizi, che definisce la prossima partita a Lido di Ostia come non ancora decisiva, ma noi la pensiamo diversamente. Questo scontro, che alla prima giornata di campionato poteva sembrare una partita di esordio come tante, viene ad essere "da dentro o fuori". Il che non è necessariamente negativo, in quanto rimanere in corsa per la promozione vale per due esiti su tre per l’Ancona, con le possibilità di vittoria all’Anco Marzio che collochiamo però tra l’arduo e l’impossibile. Inutile negare il peso che quella strana e immeritamente persa partita ha avuto per i biancorossi, ed anche per l’ Ostiamare che, vincendo poi gara dopo gara, e ritrovandosi l’Ancona a ridosso, traeva una forza in più dall’aver capitalizzato al massimo una delle trasferte decisive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, Ostia è l’ultima chiamata. Sfida decisiva per la promozione

