Domenica In la dedica a Enrica Bonaccorti | oggi domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo alle 14.00, su Rai 1, torna l’appuntamento con “Domenica In” condotto da Mara Venier. La puntata di oggi è dedicata a Enrica Bonaccorti, e il programma riprende la sua consueta programmazione domenicale dopo una pausa. La conduttrice interviene con una puntata speciale, presentando interviste e momenti legati alla figura a cui è dedicata.

(Adnkronos) – 'Domenica In' torna oggi, domenica 15 marzo, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier. L'apertura della puntata sarà dedicata a Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì scorso all'età di 76 anni. Mara Venier e Alberto Matano le renderanno un affettuoso omaggio, ricordando la grande artista, amica e collega. Ampio spazio poi alla musica d'autore: Riccardo Cocciante ripercorrerà i momenti più intensi della sua straordinaria carriera e offrirà al pubblico un’esibizione al pianoforte sulle note di 'Ho vent’anni con te', brano che dà il titolo al suo nuovo album di inediti. Per il cinema sarà ospite Virginia Raffaele, protagonista insieme a Fabio De Luigi del film 'Un bel giorno', diretto dallo stesso De Luigi, nelle sale dal 5 marzo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Verissimo, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e il ricordo di Bonaccorti(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 15 marzo, con il secondo appuntamento del weekend. Domenica In, oggi domenica 4 gennaio: tra gli ospiti Bova e Bonaccorti(Adnkronos) –‘Domenica In’ torna oggi, domenica 4 gennaio, con una nuova puntata condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari... Tutti gli aggiornamenti su Enrica Bonaccorti Temi più discussi: 'Domenica In' ricorda Enrica Bonaccorti, oggi domenica 15 marzo; Enrica Bonaccorti, dal successo in tv negli Anni ‘80 al racconto della malattia. FOTO; Bar Centrale dedica la puntata a Enrica Bonaccorti; Morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni. Domenica In, la dedica a Enrica Bonaccorti: oggi domenica 15 marzo'Domenica In' torna oggi, domenica 15 marzo, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier. L'apertura della puntata sarà dedicata a Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì scorso ... adnkronos.com Domenica In del 15 marzo 2026: omaggio a Enrica BonaccortiDomenica 15 marzo 2026, alle 14:00 su Rai1, la 26ª puntata di Domenica In aprirà con un commosso tributo a Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì scorso all’età di 76 anni. Mara Venier e Alberto Matano. quilink.it A Roma è stato il giorno dell’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, conduttrice e attrice scomparsa il 12 marzo. I funerali si sono svolti nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo https://shorturl.at/D89RJ facebook Funerali di Enrica Bonaccorti a Roma, la lettera di Renato Zero: "Passerai da me un miliardo di volte" x.com