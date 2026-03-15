Verissimo oggi domenica 15 marzo | gli ospiti e il ricordo di Bonaccorti

Oggi, domenica 15 marzo, va in onda il secondo appuntamento del weekend di Verissimo. Silvia Toffanin conduce lo spettacolo e ricorda Enrica Bonaccorti, riproponendo la sua ultima intervista, realizzata il 25 gennaio scorso. Durante la puntata, vengono presentati anche gli ospiti del giorno. La conduttrice introduce i temi e invita i presenti in studio a condividere i loro pensieri.

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 15 marzo, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin ricorderà Enrica Bonaccorti, riproponendo la sua ultima intervista rilasciata lo scorso 25 gennaio. Tra gli ospiti di oggi, Ilary Blasi, che da martedì 17 marzo tornerà su Canale 5 alla guida della nuova edizione di Grande Fratello Vip. Pronta per entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia, sarà in studio anche Antonella Elia. E poi, intervista-ritratto per Patty Pravo, icona della musica italiana, con 60 anni di carriera. Con la sua energia, spazio anche alla musica e al percorso di Elettra Lamborghini e alla sensibilità artistica di Francesco Renga. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Verissimo, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e il ricordo di BonaccortiVerissimo torna oggi, domenica 15 marzo, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin ricorderà Enrica Bonaccorti, riproponendo la sua ultima intervista rilasciata lo scorso 25 gennaio. sassarinotizie.com

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 14 e domenica 15 marzo 2026Verissimo ricorda Enrica Bonaccorti e non solo: scopriamo ospiti ed interviste di sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 su Canale 5. superguidatv.it

Ospite a Verissimo, Camila Giorgi non esclude un possibile ritorno in campo #SpazioTennis #tennis #Giorgi facebook

ahimè verissimo. Una volta un ginecologo dai modi molto spicci mi disse: Tu non riesci proprio a goderti e basta una bella notizia, eh x.com