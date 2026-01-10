Diretta gol Serie A LIVE | in campo Como Bologna e Udinese Pisa

Segui in tempo reale le partite della 20ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Como-Bologna e Udinese-Pisa. La diretta Gol offre sintesi, risultati, tabellino e cronaca delle sfide, permettendoti di rimanere informato sugli sviluppi del campionato 2024/2025. Tutte le partite vengono seguite con attenzione, garantendo un quadro completo degli incontri in corso e dei loro eventuali sviluppi.

