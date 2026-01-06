Diretta gol Serie A LIVE | il Como passa a Pisa segnano Perrone e Douvikas

Segui la cronaca in tempo reale della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su tutte le partite, risultati e highlights. In particolare, il Como conquista un'importante vittoria a Pisa, grazie alle reti di Perrone e Douvikas. Restate aggiornati su sintesi, tabellino e moviola delle sfide tra Pisa e Como, Lecce e Roma, Sassuolo e Juve, per seguire da vicino l’andamento del campionato Enilive 2024/2025.

Risultati Serie C, classifica/ Colpo Benevento! (Diretta gol live score (oggi 5 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: sono quattro i posticipi della 20^ giornata, la prima di ritorno, lunedì 5 gennaio sono coinvolti i gironi A e C. ilsussidiario.net

LIVE Pisa-Como 0-0 Serie A 2025/2026: Nico Paz sfiora il gol - Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

SERIE A | In campo Pisa-Como. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Pisa-Como. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.