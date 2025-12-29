Dimmi quale party dress indosserai, e ti dirò quale lingerie scegliere. La scelta dell'intimo giusto è fondamentale per valorizzare al meglio il look e garantirsi comfort durante tutta la serata. Senza l'underwear adeguato, anche l'abito più elegante può perdere di effetto o risultare poco armonioso. Un'intima corretta fa la differenza: scopri come abbinarla con sobrietà e stile, per sentirti sempre al massimo.

Senza l'underwear adeguato anche l'abito più importante e sofisticato può risultare cheap o non fittare nella maniera più donante. Ecco una mini guida strategica e pratica per evitare errori e crisi di styling a pochi giorni dalle feste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

