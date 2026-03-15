Dietro il mito hollywoodiano de La mia Africa si cela una scrittrice segnata dalla malattia e da amori tormentati. Nonostante non si abbiano sue opere lette, il suo nome è conosciuto grazie al film di Sidney Pollack, premiato agli Oscar nel 1986, in cui Meryl Streep interpretò il ruolo principale. Quarant’anni fa, questa pellicola contribuì a rendere famoso il suo nome nel mondo.

K aren Blixen, che bel nome cristallino. Anche se non abbiamo letto una riga scritta da lei, la conosciamo per il celeberrimo film di Sidney Pollack La mia Africa, che trionfò agli Oscar nel 1986, esattamente quarant’anni fa, nel quale Meryl Streep le dava volto e voce. Da allora nel nostro immaginario Karen ha assunto le fattezze della grande attrice: bella, elegante e con gli occhi azzurri. Cinque meraviglie imperdibili dell’Africa: un’estate senza fine X E già si capisce come questo tipo di film epico sia una splendida illusione hollywoodiana. Il più grande omaggio e, allo stesso tempo, il più grande inganno per la memoria storica di Karen Blixen. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dietro il mito hollywoodiano di La mia Africa si nasconde in realtà una scrittrice segnata dalla malattia e da amori tormentati. Eppure quelle ferite dell’anima furono la sua grandezza

Articoli correlati

Bacà e “L’era dell’acquario“. La mia Chloe dietro la facciata nasconde paura e solitudineSe a consacrare un romanzo “libro dell’anno” non è un esegeta, ma un popolare conduttore di programmi radiotv su calcio e politica, l’avvocato e...

Il mistero di Ponte Vecchio a Firenze: cosa si nasconde davvero dietro quelle finestre sull’Arno?Firenze è una città che non smette mai di stupire, ma tra le sue meraviglie più celebrate esiste un luogo che milioni di turisti attraversano ogni...

Tutto quello che riguarda Dietro il mito hollywoodiano di La mia...

Argomenti discussi: Los Angeles sulle tracce di Marilyn Monroe: un viaggio nei luoghi che hanno costruito il mito; Roma Film Music Festival: da Hollywood al mito di Star Wars.