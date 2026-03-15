Dibattito in sala Pegaso con Bonafè
Domani alle 17.30 nella sala Pegaso in piazza Dante si terrà un incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico per discutere del referendum. L’evento vede la partecipazione di Bonafè, che interverrà alla discussione. La sala sarà aperta a chi desidera ascoltare e partecipare al confronto sulle questioni relative al voto referendario.
GROSSETO Il Partito democratico domani alle 17.30 nella sala Pegaso in piazza Dante, organizza un incontro pubblico per il referendum. L’evento vedrà la partecipazione di Simona Bonafè (in foto, vicecapogruppo Pd alla Camera), Marco Simiani (deputato Pd), Monica Pagni (segretaria generale Cgil Grosseto) e l’avvocato Luciano Giorgi (già senatore della Repubblica). "Il Partito democratico ribadisce con forza le ragioni del No al Referendum – si legge nella nota – Respingiamo l’attacco all’indipendenza della magistratura: la separazione delle carriere non serve a rendere i processi più veloci o efficienti, né a garantire più sicurezza ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Leggi anche: Volontari Abio. Incontro in sala Pegaso
Opere d’arte in sala Pegaso: "Ma dove sono finite?"GROSSETO La recente mostra sui giardini delle Mura, curata dall’archivio dei fratelli Gori, ha riacceso i riflettori su un patrimonio cittadino da...
Tutto quello che riguarda Dibattito in sala Pegaso con Bonafè
Argomenti discussi: Dibattito in sala Pegaso con Bonafè; REGIONE TOSCANA * :VINO, ECCELLENZA DI TOSCANA 2026: LA PRESENTAZIONE SI TIENE LUNEDÌ 2 MARZO ALLE 13.