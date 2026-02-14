Volontari Abio Incontro in sala Pegaso

Lunedì 23, i volontari Abio Grosseto si riuniscono nella sala Pegaso del palazzo della Provincia per spiegare come iscriversi e partecipare attivamente all’associazione. Durante l’incontro, i responsabili illustrano i passi da seguire e rispondono alle domande di chi desidera impegnarsi nel volontariato. La giornata rappresenta un’occasione per conoscere meglio le attività di Abio e i ruoli disponibili.

Diventare volontari Abio Grosseto. L'unedì 23 l'associazione di Grosseto ha in programma un momento di confronto, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia (ore 16) per illustrare le modalità per aderire all'associazione e diventarne un volontario. I volontari Abio accolgono i bambini, li coinvolgono nei giochi e in tutte le attività che possono aiutarli a superare l'impatto con un ambiente sconosciuto, con il dolore proprio e con quello degli altri. Fare volontariato, per Abio, significa essere sostegno, presenza positiva e discreta, offrire il proprio tempo per ascoltare, per giocare: significa semplicemente donare un sorriso.