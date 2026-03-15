Nel derby calabrese, il Catanzaro Primavera ha battuto il Cosenza con un punteggio di 3-1 allo stadio Curto. La partita ha visto il team di casa dominare l'incontro, segnando tre reti, mentre il Cosenza ha risposto con un gol. La sfida si è conclusa con la vittoria del Catanzaro Primavera, che ha ottenuto il risultato netto.

Il derby calabrese si è trasformato in una lezione di calcio per il Catanzaro Primavera, che ha sconfitto il Cosenza con un netto 3-1 allo stadio Curto. La vittoria permette alla squadra giallorossa di mantenere la posizione nella zona playoff, preparando il terreno per lo scontro decisivo contro l’Avellino nel prossimo turno. La partita, giocata domenica 15 marzo 2026, ha gli aquilotti guidati dall’allenatore Costantino dimostrare superiorità tecnica e mentale rispetto ai rossoblu. Dopo aver subito una sconfitta all’esordio che aveva lasciato un sapore amaro, i giovani di Catanzaro hanno saputo riscattarsi immediatamente contro la diretta rivale regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby calabrese: Catanzaro Primavera umilia Cosenza 3-1

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