Decreto ingiuntivo di Acqualatina per il mancato versamento delle fatture | la società rinuncia alla causa

Acqualatina ha inviato a un utente della provincia pontina un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle fatture relative al servizio idrico. La società ha deciso di rinunciare alla causa, dopo aver notificato l’atto all’utente. La vicenda riguarda esclusivamente il rapporto tra la società e il cliente coinvolto, senza ulteriori sviluppi o dettagli sulle motivazioni.

La società Acqualatina notifica a un utente della provincia pontina un decreto ingiuntivo. La causa era l'omesso versamento di fatture per il servizio idrico. Il cittadino si è rivolto all'associazione dei consumatori Codacons Latina che, per mezzo del suo presidente, Antonio Formiconi, ha gestito la controversia. A seguito della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo, è stata la stessa società Acqualatina a proporre la rinuncia a proseguire il processo ordinario di cognizione, con la liquidazione delle spese di lite per l'attività professionale. Una proposta accettata dall'utente, che ha quindi optato per l'abbandono della causa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Mancato pagamento per l'accoglienza, Comune si oppone a decreto ingiuntivo da 400mila euroIl Comune di Caserta ha deciso di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale l’Ente... Società di recupero crediti non prova la titolarità di quanto preteso, annullato decreto ingiuntivoLa vicenda riguarda due coniugi palermitani che si erano visti recapitare un sollecito fondato su un presunto debito risalente a un finanziamento del... Tutti gli aggiornamenti su Decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo di Acqualatina per il mancato versamento delle fatture: la società rinuncia alla causaLa società Acqualatina notifica a un utente della provincia pontina un decreto ingiuntivo. La causa era l'omesso versamento di fatture per il servizio idrico. Il cittadino si è rivolto ... latinatoday.it Opposizione a decreto ingiuntivo: quando decorre il termine in caso di rinnovazione della notifica nulla1. La vicenda processuale (opposizione a decreto ingiuntivo) e il nodo della notifica Il caso trae origine da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nel gennaio 2020 dal Giudice di ... diritto.it