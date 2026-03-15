De Bruyne voti e pagelle | classe fiammeggiante

Kevin De Bruyne ha fatto il suo ritorno in campo dopo quattro mesi di assenza, dimostrando subito una prestazione di alto livello contro il Napoli. Il centrocampista belga, che aveva lasciato il campo precedentemente per un infortunio, ha mostrato una buona condizione fisica e tecnica, attirando l’attenzione con alcune giocate decisive e un atteggiamento determinato. La sua presenza ha riacceso l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Kevin De Bruyne è tornato dopo quattro mesi di stop. Un’eternità stando all’impatto che il belga ha avuto dopo il suo rientro in campo col Napoli. Anche nella sfida di ieri contro il Lecce, al suo ingresso è riuscito a cambiare gli equilibri della sfida. Questi voti e giudizi dei quotidiani Gazzetta (7,5): In panchina studia la situazione, in campo risolve la gara individuando le zolle in cui fare la differenza. Scrive una storia diversa.. Repubblica (7): Impatto eccellente, è tornato in gran forma.. Corriere dello Sport (6,5): Entra e aumenta il tasso di qualità: è il suo Dna. Ricama calcio, innesca Alisson due volte e aumenta anche la pressione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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