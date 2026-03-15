Daniel canta al funerale della moglie Mariana | quando l' amore è la cura della morte

Durante il funerale della moglie Mariana, Daniel ha cantato, portando le sue parole e la sua voce in un momento di grande dolore. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con amici e familiari presenti. Daniel ha scelto di esprimere il suo lutto attraverso la musica, proponendo una performance che ha coinvolto tutti i presenti. La scena si è conclusa con un silenzio carico di emozione.

Il gesto fatto durante l'ultimo saluto della 36enne a Trento è diventato virale in tutto il mondo. E, volente o nolente, ci dà una chiave di lettura sul senso della vita; terrena, e magari non solo. Così, "Dia especial" diventa la colonna sonora di una promessa d'eternità Ci sono storie a cui, nella loro tragicità, dobbiamo essere grati. Forse perché ci commuovono (e da un lato è meraviglioso fermarsi un istante e asciugarsi gli occhi umidi dopo che una situazione, un’immagine, una qualunque cosa ha innescato un meccanismo di dolce e rara emotività) o forse perché ci insegnano qualcosa che, a dire il vero, già sappiamo, ma che spesso dimentichiamo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Il #3marzo 1987 moriva David Daniel Kaminsky, in arte #DannyKaye. Ebreo russo, attore, cantante e ballerino, intratteneva il pubblico improvvisando spericolati scioglilingua e cantando le filastrocche che gli scriveva la moglie. Al cinema Sogni proibiti e L'ispe x.com

... "Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta e il battito del cuore di chi ascolta". #danielmeguela #nuovamusica #musica2026 facebook