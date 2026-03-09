Genova operaio muore schiacciato da un macchinario la Cisl | ‘Una parola chiave | responsabilità’

A Genova, questa mattina, un operaio di 62 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario sul luogo di lavoro. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini, mentre il sindacato ha evidenziato l’importanza di aumentare gli investimenti nella prevenzione degli incidenti sul lavoro. La tragedia ha portato all’attenzione la questione della sicurezza negli ambienti lavorativi.

