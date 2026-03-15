Da Tolentino al Kosovo | In missione per la pace

Il comandante della stazione dei carabinieri di Tolentino, Gaetano Barracane, ha partecipato a una missione in Kosovo da maggio a febbraio, operando con il reggimento Multinational Specialized Unit nell’ambito della missione Nato Kfor. La sua presenza ha avuto il compito di contribuire alla sicurezza e alla stabilità nella regione del nord del Paese.

In missione per la pace. Il comandante della stazione dei carabinieri di Tolentino, Gaetano Barracane, da maggio a febbraio è stato in Kosovo per la missione Nato Kfor con il reggimento Multinational Specialized Unit, il cui compito è garantire sicurezza e stabilità nel nord del Paese. Promosso nel frattempo al grado di luogotenente carica speciale, Barracane ha svolto servizi di vigilanza per evitare tensioni tra kosovari serbi e kosovari albanesi a Mitrovica, con stazionamento sul ponte Austerlitz, che divide il nord a maggioranza serba dal resto del Kosovo. In passato teatro di incidenti e proteste, il ponte dal 1999 è sorvegliato dai carabinieri italiani della missione Nato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Tolentino al Kosovo: "In missione per la pace" Articoli correlati Leggi anche: Difesa: domani Fontana visita missione italiana in Kosovo