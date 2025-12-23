Difesa | domani Fontana visita missione italiana in Kosovo
Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sarà domani, vigilia di Natale, in visita al contingente italiano della missione Nato Kfor, in Kosovo. Alle 11 circa il presidente, dopo l'incontro a Pristina con il vicecomandante del contigente Nato Kosovo Force, il generale di brigata Federico Collina, e con l'addetto militare in Macedonia del Nord e Kosovo, il colonnello Christian Margheriti, sarà al Camp Villaggio Italia di Pe?Peja. Alla Base sarà accolto dal comandante del contingente dell'Esercito Italiano presso il Camp, il colonnello Lorenzo Mangia, e dal comandante del contingente dell'Arma dei Carabinieri di stanza presso il Camp multinational specialized unit (Msu) di Pristina, il colonnello Alberto Santini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
