cronaca risultato e gol dei blaugrana verso la vittoria

I Blaugrana hanno ottenuto una vittoria significativa nella partita più recente, con un risultato che ha portato al raggiungimento di un gol decisivo. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole per la squadra, che ha dimostrato determinazione sul campo. I giocatori hanno messo in mostra un livello di prestazione elevato, contribuendo all’esito finale della sfida.

2026-03-15 19:24:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Barcellona è salito di quattro punti in testa alla Liga con una schiacciante vittoria sul Siviglia, con Raphinha protagonista dello spettacolo con una tripletta mentre la squadra di Hansi Flick ha messo in mostra le proprie credenziali per il titolo con stile. I padroni di casa erano in vantaggio dopo nove minuti. Joao Cancelo irrompe nell’area di rigore e viene travolto da Djibril Sow, senza lasciare scelta all’arbitro. Raphinha si fa avanti e scheggia sfacciatamente la palla al centro con Vlachodimos che si tuffa alla sua sinistra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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