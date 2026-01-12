Cronaca risultato e gol della vittoria della Supercoppa spagnola da parte dei Blaugrana

Il 11 gennaio 2026 il Barcellona ha conquistato la Supercoppa spagnola, battendo il Real Madrid in una finale ricca di emozioni. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato i Blaugrana, grazie a un gol decisivo. Segui gli aggiornamenti per conoscere i dettagli, il punteggio e le reazioni post-match di questa importante vittoria del club catalano.

2026-01-11 23:13:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Barcellona-Real Madrid nella finale della Supercoppa spagnola. Il Barcellona ha vinto la Supercopa de Espana del 2026 dopo aver battuto il Real Madrid 3-2 in una finale drammatica caratterizzata da cinque gol, un cartellino rosso nel finale e molte polemiche. Le fasi iniziali hanno seguito uno schema familiare, con il Barcellona che controllava possesso palla e territorio mentre il Real Madrid rimaneva compatto e cercava di contrastare con Vinicius Junior. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

