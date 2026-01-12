Cronaca risultato e gol della vittoria della Supercoppa spagnola da parte dei Blaugrana
Il 11 gennaio 2026 il Barcellona ha conquistato la Supercoppa spagnola, battendo il Real Madrid in una finale ricca di emozioni. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato i Blaugrana, grazie a un gol decisivo. Segui gli aggiornamenti per conoscere i dettagli, il punteggio e le reazioni post-match di questa importante vittoria del club catalano.
2026-01-11 23:13:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Barcellona-Real Madrid nella finale della Supercoppa spagnola. Il Barcellona ha vinto la Supercopa de Espana del 2026 dopo aver battuto il Real Madrid 3-2 in una finale drammatica caratterizzata da cinque gol, un cartellino rosso nel finale e molte polemiche. Le fasi iniziali hanno seguito uno schema familiare, con il Barcellona che controllava possesso palla e territorio mentre il Real Madrid rimaneva compatto e cercava di contrastare con Vinicius Junior. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Serie A. Inter-Napoli 2-2, nerazzurri fermati in casa e distacchi immutati in vetta - Aggiornamento del 12 Gennaio delle ore 02:53; Serie A, Pisa-Como 0-3 e Lecce-Roma 0-2. La Juve vince 3-0 a Sassuolo. HIGHLIGHTS; Milan-Genoa 1-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Colombo e Leao, gli highlights; Pisa-Udinese finisce 2-2, un punto che serve a poco. Davis si divora il gol-vittoria nel finale.
DIRETTA/ Lecce Parma (risultato finale 1-2), vittoria ducale in rimonta (oggi 11 gennaio 2026) - Diretta Lecce Parma streaming video tv, oggi domenica 11 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. ilsussidiario.net
Sassuolo-Juventus 0-3, risultato finale della partita di Serie A: David torna al gol, gli highlights - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Il Genoa fa tremare il Milan: allo scadere Stanciu manda alle stelle il rigore della vittoria - Rossoneri vicini al gol col colpo di testa di Gabbia deviato sulla traversa da Leali. primocanale.it
Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights | Serie A
La Pielle resta in controllo per tutto il match, piazzando parziali decisivi ogni volta. Pierotti guida i tentativi di rimonta, che però non si concretizza. Cronaca e risultato - facebook.com facebook
La #JuventusNextGen supera 2-1 in rimonta il #Livorno: decidono #Puczka e #Guerra per il 7^ risultato utile consecutivo LA CRONACA È NEL PRIMO COMMENTO x.com
