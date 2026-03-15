Crisi Iran 2026 | l’escalation nucleare costringe gli USA

Il 15 marzo 2026 gli Stati Uniti hanno compiuto un intervento militare contro i ribelli Houthi e le forze proxy in risposta all’escalation nucleare dell’Iran in Medio Oriente. La crisi, che coinvolge tensioni crescenti e minacce nucleari, ha portato a questa azione diretta nel tentativo di contenere la situazione. L’evento rappresenta un capitolo significativo nelle dinamiche di conflitto della regione.