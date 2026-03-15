Crisi Iran 2026 | l’escalation nucleare costringe gli USA
Il 15 marzo 2026 gli Stati Uniti hanno compiuto un intervento militare contro i ribelli Houthi e le forze proxy in risposta all’escalation nucleare dell’Iran in Medio Oriente. La crisi, che coinvolge tensioni crescenti e minacce nucleari, ha portato a questa azione diretta nel tentativo di contenere la situazione. L’evento rappresenta un capitolo significativo nelle dinamiche di conflitto della regione.
Il 15 marzo 2026 segna un punto di non ritorno nella crisi mediorientale, dove la minaccia nucleare iraniana ha raggiunto livelli che costringono gli Stati Uniti a intervenire militarmente contro i ribelli Houthi e le forze proxy. Non si tratta di uno scontro improvvisato esploso una settimana fa, ma dell'apice di una strategia decennale del regime teocratico volto a cancellare Israele ed espellere gli americani dalla regione. L'escalation partita dal massacro del 7 ottobre 2023 ha trasformato i . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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