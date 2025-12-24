Concerto Modà all’Allianz Stadium | quando e tutti i dettagli sui biglietti della band

Concerto Modà all’Allianz Stadium, si esibiranno all’Allianz Stadium di Torino il 30 giugno 2026. La band torna negli stadi. I Modà hanno ufficializzato il loro ritorno sulle scene in grande stile, scegliendo l’ Allianz Stadium di Torino come una delle tappe più attese del loro tour previsto per il 2026. La data fissata è quella del 30 giugno 2026, un appuntamento che segna il ritorno della band di Kekko Silvestre nei grandi templi della musica live dopo un periodo di pausa dalle scene. Concerto Modà all’Allianz Stadium, l’impianto tra calcio e grandi eventi. L’evento trasformerà la casa della Juventus in un palcoscenico d’eccezione, accogliendo migliaia di fan pronti a cantare i successi storici del gruppo, da “Arriverà” a “Tappeto di fragole”, in un’atmosfera che promette di essere carica di emozione e scenografia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

