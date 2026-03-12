La 98ª edizione degli Oscar sta per iniziare e le luci si accendono sul tradizionale tappeto rosso. Sono stati allestiti i percorsi e i punti di accesso per le star e i partecipanti alla cerimonia, che si svolgerà questa sera. È tutto pronto per l’evento più importante del cinema internazionale, con i preparativi ormai completati.

(LaPresse) Tutto pronto per la 98ª edizione degli Academy Awards, con i preparativi in corso per il tradizionale red carpet che precede la cerimonia più attesa del cinema mondiale. A dare una mano simbolica alla preparazione del tappeto rosso è stato il presentatore di quest’anno, il comico e conduttore televisivo Conan O’Brien, che ha partecipato alla stesura del red carpet dove i candidati poseranno per le foto e rilasceranno interviste prima dell’inizio dello spettacolo. O’Brien ha dichiarato di essere particolarmente entusiasta dei candidati di questa edizione del premio Oscar, affermando di ritenere che si tratti di una delle selezioni più forti degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, il comico Conan O’Brien stende il tappeto rosso

