Como-Roma per un posto in Champions | giallorossi in vantaggio su rigore

La partita tra Como e Roma decide chi accederà alla Champions League. I giallorossi sono in vantaggio grazie a un calcio di rigore. La sfida si tiene al Sinigaglia e rappresenta un passo importante per entrambe le squadre nella corsa europea. I giocatori scendono in campo determinati a conquistare il risultato necessario.