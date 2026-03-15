Como-Roma per un posto in Champions | giallorossi in vantaggio su rigore
La partita tra Como e Roma decide chi accederà alla Champions League. I giallorossi sono in vantaggio grazie a un calcio di rigore. La sfida si tiene al Sinigaglia e rappresenta un passo importante per entrambe le squadre nella corsa europea. I giocatori scendono in campo determinati a conquistare il risultato necessario.
Match che vale un posto per correre verso L'Europa che conta. Giallorossi ospiti del Como al Sinigaglia. Il prim tempo finisce con la Roma avanti 1 -0 su rigore. 45'+1 Ancora Paz che si divora il pareggio da buona posizione con Svilar che stava rientrando in porta dopo un'uscita su Caqueret 8' Gol! — Portiere a sinistra, palla a destra: Malen dal dischetto spiazza Boutez! Como (3-4-2-1) Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Alex Valle; Nico Paz, Caqueret; Baturina. All. Fabregas.?Roma: (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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