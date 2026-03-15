Per la partita tra Como e Roma, le formazioni sono ancora in fase di definizione. Sembra ci sia un dubbio su Perrone, mentre si ipotizza Vaz al fianco di Malen in attacco. Per la Roma, Fabregas è stato convocato e potrebbe giocare, mentre Diao è stato incluso nella lista dei convocati. Koné dovrà essere valutato prima di essere schierato.

Sinigaglia tutto esaurito per la sfida di Champions contro la Roma. Biglietti polverizzati già a inizio settimana. Fabregas conta molto sul calore della sua gente, l’effetto “Bombonera” lo chiama, in riferimento al famosissimo stadio del Boca di Buenos Aires. L’anno scorso in casa il Como vinse 2-0 con gol di Gabrielloni e Paz, entrambi nel recupero: sulla panchina giallorossa sedeva Claudio Ranieri. Fu in qualche modo una partita che ha segnato una svolta nella storia recente del club, la prima volta che tornava a battere una big dopo la lunga assenza in Serie A. Contro Gasperini, Fabregas viene da due sconfitte, cocente quella nell’andata all’Olimpico in cui lo spagnolo perse per infortunio anche Diao e Addai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como-Roma, le probabili formazioni: dubbio Perrone, ipotesi Vaz al fianco di Malen

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