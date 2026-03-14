Gian Piero Gasperini ha annunciato che schiererà la coppia formata da Malen e Vaz nella prossima partita contro il Como. La decisione arriva in un momento in cui Roma si trova con diversi giocatori infortunati e l’allenatore è costretto a modificare le scelte di formazione. La rosa ha subito variazioni importanti, influenzando le opzioni a disposizione di Gasperini per la sfida.

L’identità tattica di Gian Piero Gasperini si scontra con la realtà di un’infermeria che ha smantellato il motore della Roma. Senza gli esterni d’attacco, il sistema del tecnico di Grugliasco perde la sua efficacia naturale negli ultimi venti metri, costringendo l’allenatore a una rivoluzione strutturale per lo spareggio Champions contro il Como. Le perdite stagionali di Ferguson e Dovbyk, entrambi finiti sotto i ferri, hanno privato la rosa dei riferimenti offensivi titolari, lasciando il solo Malen a reggere l’intero peso del reparto in un contesto di palese carenza tecnica. La ricerca di soluzioni alternative ha prodotto esperimenti dai risultati alterni: dal risveglio tardivo di Pellegrini a Bologna alle difficoltà di Zaragoza, fino alle prestazioni altalenanti del giovane Venturino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Emergenza Roma: Gasperini lancia la coppia Malen-Vaz per la sfida al Como

Articoli correlati

Leggi anche: Roma-Juve, missione +7: Gasperini lancia la sfida con Malen e Pisilli

Roma, ecco la lista UEFA! Le decisioni di Gasperini: dentro Malen, Zaragoza e Vaz, esclusione clamorosa!Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro…» Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di...

Tutto quello che riguarda Emergenza Roma

Temi più discussi: Roma settimana verità, e in Europa è ancora emergenza attacco; Gasperini lancia l'allarme: In attacco siamo in emergenza; Roma, la formazione ufficiale contro il Genoa: Pisilli titolare e sorpresa sulla trequarti; Roma, riecco l’Europa e l’emergenza: Gasp studia il turnover e lancia El Aynaoui.

Roma, Gasperini: In attacco siamo in emergenza. Con Pellegrini non parliamo di futuroAlla vigilia della gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Roma - in programma domani alle. tuttomercatoweb.com

Roma, Quarto posto o l’Europa League?: Gasperini risponde e lancia la sfida al BolognaLe parole di Gasperini alla vigilia della sfida col Bologna negli ottavi di EL, che si preannuncia il crocevia della stagione della Roma ... europacalcio.it

Emergenza in attacco per la Roma: Malen punto fermo, ma Gasperini cerca nuove soluzioni #ASRoma #IlMessaggero - facebook.com facebook

Emergenza Roma, Gasp studia nuove mosse Cristante avanzato accanto a Malen: con l’attacco decimato dagli infortuni, Gasperini cerca nuove soluzioni offensive. #ASRoma #Roma #asr #EDICOLA #Leggo #Gasperini #Malen #Cristante #SerieA x.com