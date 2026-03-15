Como-Roma | dove vederla orario e probabili formazioni

Oggi, domenica 15 marzo, si gioca la partita di Serie A tra Como 1907 e AS Roma allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La gara vede in campo la squadra allenata da Cesc Fàbregas contro i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini. L'incontro si svolge nel contesto del campionato di calcio italiano e sarà trasmesso in diretta.

Torna la Serie A con la sfida tra Como 1907 e AS Roma. Oggi, domenica 15 marzo, la squadra allenata da Cesc Fàbregas ospita i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita rappresenta uno scontro diretto importante nella corsa ai posti europei. I lombardi arrivano dal successo nell’ultimo turno contro il Cagliari Calcio, risultato che li ha portati a quota 58 punti, gli stessi della Atalanta BC. La Roma invece è reduce dalla sconfitta contro il Genoa CFC e cerca riscatto per restare in zona Champions. Orario e probabili formazioni. Il calcio d’inizio di Como-Roma è fissato per le 18.00. Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Serie A, in campo Napoli-Lecce: sfida testa-coda Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 facebook

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