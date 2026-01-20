Retrò diventa più grande Nuovi spazi sul Corso e su piazza delle Tabacchine

Retrò amplia i suoi spazi, con nuove aree sul Corso e in piazza delle Tabacchine. Questa modifica logistica mira a migliorare l’organizzazione del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, offrendo maggior comfort a espositori e visitatori. La rinnovata disposizione contribuirà a valorizzare ancora di più l’importanza storica e culturale dell’evento nel contesto urbano.

Per il futuro di Retrò, il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, in arrivo una svolta logistica che ne ridisegnerà i confini urbani. La manifestazione punta ad ampliarsi ulteriormente, coinvolgendo nuove aree del centro storico come Corso Vittorio Emanuele e piazza delle Tabacchine. Questo progetto di espansione mira a consolidare il legame tra la rassegna e la città, accogliendo un numero in crescita di visitatori e operatori. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione comunale per il 2026 è quello di superare la media di 120 espositori per edizione (ogni terza domenica del mese), occupando il cuore della cittadina tifernate.

