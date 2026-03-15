Chi vuol essere Milionario – Il Torneo le anticipazioni del 15 marzo

Gerry Scotti torna in onda domenica 15 marzo con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo. La prima serata di Canale5 è ormai esclusivo appannaggio del conduttore che comincia con il consueto appuntamento dell'access prime time con La Ruota della Fortuna, insieme alla splendida Samira Lui, e prosegue con l’appuntamento del Milionario. Anche in questa puntata il game show si preannuncia ricco di colpi di scena e decisioni difficili per tentare la scalata al montepremi e raggiungere l’obiettivo più ambito: quello di riuscire a vincere 1 milione di euro. Chi vuol essere Milionario... 🔗 Leggi su Dilei.it

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