Chi vuol essere Milionario – Il Torneo le anticipazioni del 1 marzo
Domenica 1 marzo, su Canale 5, torna in prima serata il game show “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, condotto da Gerry Scotti. La trasmissione vede i concorrenti sfidarsi per rispondere a domande di cultura generale con l’obiettivo di vincere premi in denaro. La puntata rappresenta una nuova tappa del torneo che coinvolge vari partecipanti nel corso delle settimane.
Torna anche domenica 1 marzo in prima serata su Canale 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il game show più avvincente del weekend condotto naturalmente dall’inossidabile Gerry Scotti. Anche in questa puntata che sa già di primavera la scalata al milione si preannuncia come sempre ricca di suspance, domande difficili e colpi di scena, tutto per tentare di vincere l’agognato primo premio, ovvero il milione di euro. Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni del 1 marzo. Dopo la pausa di domenica 22 febbraio, in cui il programma non è andato in onda per lasciare spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, torna il 1 marzo Chi vuol essere milionario – Il Torneo il game show condotto da Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it
