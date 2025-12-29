Nel 2026 l'IA potrebbe davvero rubarti il lavoro | la nuova profezia di Hinton

Nel 2026, l'intelligenza artificiale potrebbe influenzare significativamente il mondo del lavoro. Secondo Geoffrey Hinton, riconosciuto come uno dei pionieri nel campo dell'IA, i progressi dei modelli stanno accelerando e potrebbero portare alla sostituzione di professioni sempre più qualificate. Le sue previsioni per il 2026 evidenziano l'importanza di monitorare attentamente lo sviluppo tecnologico e le sue implicazioni nel mercato del lavoro.

