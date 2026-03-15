Il 17 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita di ritorno tra Chelsea e Paris Saint Germain in Champions League. Dopo il 5 a 2 dell’andata, il Chelsea, guidato da Rosenior, si prepara a affrontare la sfida con l’obiettivo di rimontare tre gol al team francese. I risultati recenti della squadra inglese non sembrano favorire le speranze di qualificazione.

Il 5 a 2 della gara d’andata ma soprattutto i recenti risultati del Chelsea non lasciano molte speranze alla squadra di Rosenior che deve rimontare 3 gol al Paris Saint Germain. I Blues intanto hanno ceduto in casa al Newcastle nell’ultimo turno, con il tecnico ex Strasburgo che ora deve fronteggiare il suo primo periodo di crisi da quando siede sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Paris Saint Germain (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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