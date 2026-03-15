Carmen Di Pietro | Figli Alessandro e Carmelina Iannoni

Alessandro e Carmelina Iannoni sono i figli di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni. I genitori si sono sposati il 28 febbraio 2015 in una cerimonia privata. Carmen Di Pietro è la madre dei due figli, mentre Giuseppe Iannoni è il loro padre. La coppia ha vissuto il matrimonio e successivamente la separazione.

Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Alessandro e Carmelina Iannoni sono i figli di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, sposati il 28 febbraio 2015 in una cerimonia intima. La coppia si è separata in seguito, ma entrambi i genitori restano molto legati ai figli. Carmen ha dichiarato che Alessandro porta il nome in onore di Paternostro e ha spiegato alla piccola Carmelina le ragioni del matrimonio con un uomo più grande, citando l’amore. Alessandro, primogenito alto 1,83 metri per 70 kg, è emerso nel 2019 con uno scherzo de “Le Iene” alla madre, fingendo un intervento di falloplastica spinto da una fidanzata più grande. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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