Alessandro e Carmelina Iannoni chi sono i figli di Carmen Di Pietro?

Carmelina e Alessandro sono i figli di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni. Sono nati dalla relazione tra Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni. La loro nascita è stata resa nota pubblicamente. Non sono state fornite altre informazioni sui figli o sulla loro vita al momento.

Carmelina e Alessandro sono i figli nati dalla relazione di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni. I due si sono sposati il 28 febbraio 2015 con una celebrazione intima e riservata, poi però si sono lasciati. Ai figli sono entrambi molto legati e a tal proposito, Carmen Di Pietro aveva dichiarato: “Alessandro si chiama così per onorare Paternostro. Ogni tanto la più piccolina (la secondogenita Carmelina) mi chiede perché avevo sposato un uomo più grande, le rispondo che c’era l’amore”. Dopo la rottura con Giuseppe Iannoni, le voci del gossip hanno accostato a lei il nome di Matteo Alessandroni che, però, in seguito ha smentito tutto: “ Per me era un flirt durato due mesi”, ha garantito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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