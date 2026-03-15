A Candelo, un intervento congiunto ha portato al salvataggio di 22 gatti trovati in condizioni igieniche molto precarie. L'operazione ha evidenziato la presenza di vulnerabilità nella rete sociale locale, richiedendo interventi mirati. Le autorità hanno messo in sicurezza gli animali e avviato le procedure necessarie per il loro recupero.

Un intervento congiunto a Candelo ha permesso di mettere in salvo 22 gatti trovati in condizioni igieniche estreme, ma l’episodio ha rivelato una rete di fragilità sociale che richiede attenzione immediata. Mentre gli animali iniziano a riprendersi grazie all’aiuto delle associazioni Gattopoli Made in Biella e Aspa Onlus, i volontari lanciano un segnale d’allarme sulla carenza di supporto istituzionale per le famiglie in difficoltà economica. L’emergenza è scaturita da una segnalazione arrivata a Paola Cossutta, presidente di Gattopoli Made in Biella, riguardante un’abitazione privata dove il proprietario, destinatario di uno sfratto esecutivo, minacciava di disperdere gli animali nella Baraggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Candelo: 22 gatti salvati da condizioni estreme e allarme

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