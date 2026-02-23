34 gatti Main Coon salvati da un inferno di feci e urina a Padova

Un intervento ha liberato 34 gatti Main Coon da un appartamento di Padova, dove erano rinchiusi in condizioni igieniche terribili. La causa è stata l'accumulo di feci e urina, che aveva reso l'ambiente invivibile per gli animali. I gatti erano stati lasciati a vivere in un ambiente sporco e malsano, senza cibo né cure adeguate. Ora si trovano in un rifugio, in attesa di nuove sistemazioni.

Trentaquattro gatti Main Coon sono stati salvati da un appartamento a Padova, dove vivevano in condizioni disumane. I felini, rinchiusi in un ambiente insalubre, sono stati trovati denutriti e coperti di feci e urina. I vicini avevano segnalato l’aria irrespirabile che usciva dall’abitazione, costringendo le autorità a intervenire. La polizia locale, insieme al Nucleo veterinario dell’Esercito, ha sequestrato gli animali dopo aver ricevuto le segnalazioni. I gatti, trovati in uno stato di denutrizione e disidratazione, sono stati affidati a un’associazione di volontariato. Le condizioni igieniche dell’appartamento erano tali da rendere l’aria irrespirabile, costringendo i vicini a tenere le finestre chiuse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

